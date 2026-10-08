Neutral für SAP SE-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch.

Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 188,92 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6,39 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195 095 SAP SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 7,8 Prozent abwärts. SAP SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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