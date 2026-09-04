Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktienanalyse
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04.09.2026 09:39:10
Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach UBS AG-Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Einigung im Volkswagenkonzern sei "ausdrücklich positiv", schrieb Patrick Hummel in seiner Einschätzung am Freitag. Das Management des Autobauers habe seine Ziele im Wesentlichen durchsetzen können. Gut sei auch, dass alles rascher vollzogen worden sei als erwartet. Mit den Maßnahmen sichere VW die Profitabilität gegen einen zunehmenden Umsatzdruck seitens chinesischer Hersteller auf dem europäischen Markt.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:23 Uhr 4,9 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 0,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 792 026 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 17,5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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