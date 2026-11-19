Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.

Aktienbewertung im Detail: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 65,62 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 6,67 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 187 757 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 32,4 Prozent zu Buche. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT



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