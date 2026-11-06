Neutral für Vonovia SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat die Vonovia SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 18,20 auf 17,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Neunmonatsbericht an.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:16 Uhr ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 16,85 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,08 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 225 166 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 27,3 Prozent. Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:19 / GMT

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