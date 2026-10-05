adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Aktienbewertung
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05.10.2026 12:34:51
Neutral-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 173 auf 160 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gegenwind dürfte 2027 zunehmen, auch wenn sich der Sportwarenhersteller weiter besser schlagen sollte als die Branche, schrieb Robert Krankowski am Montag, auch mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Oktober. Er senkte seine Gewinnschätzungen (EPS).
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:16 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 142,35 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 12,40 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 94 835 adidas-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 14,2 Prozent. Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu adidas
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15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
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12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
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02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,05
|-1,18%
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