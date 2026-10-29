Neutral-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

UBS AG hat die adidas-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Die Stärke im Direktgeschäft mit Endkunden halte an, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag nach dem finalen Quartalsbericht. Dies sei allerdings keine Überraschung. Das Anlegerinteresse dürfte daher dem mauen Sportschuhwachstum und der erwarteten Dynamisierung im Europa-Geschäft gelten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:33 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 163,55 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 197 467 adidas-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 1,4 Prozent zurück. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.