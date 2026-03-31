Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Aktie unter der Lupe 31.03.2026 10:04:48

Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Daimler Truck-Papiers durch UBS AG-Analyst Hemal Bhundia.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wegen des Kriegs im Nahen Osten stünden für die Lkw-Hersteller zwischen 22 und 38 Prozent der Ergebnisse im laufenden Jahr auf der Kippe, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo seien die diesbezüglichen Risiken in Relation zu den jüngsten Kursverlusten am meisten eingepreist. Seit dem Beginn des Konflikts hätten Investoren Daimler Truck gegenüber Traton und Volvo vorgezogen.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:48 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,22 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,17 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113 762 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 10,5 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 06.05.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Daimler Trucks,Philip Lange / Shutterstock.com

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