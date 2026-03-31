Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wegen des Kriegs im Nahen Osten stünden für die Lkw-Hersteller zwischen 22 und 38 Prozent der Ergebnisse im laufenden Jahr auf der Kippe, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo seien die diesbezüglichen Risiken in Relation zu den jüngsten Kursverlusten am meisten eingepreist. Seit dem Beginn des Konflikts hätten Investoren Daimler Truck gegenüber Traton und Volvo vorgezogen.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:48 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,22 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9,17 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113 762 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 10,5 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 06.05.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT



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