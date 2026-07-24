Neutral-Note für Deutsche Börse-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

UBS AG hat die Deutsche Börse-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit den Eckdaten für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Donnerstagnachmittag im Nachgang der Zahlenvorlage. Ein stärkerer Ausblick für das Non-Treasury-Ergebnis sorge für höhere Schätzungen für den Gewinn je Aktie.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:27 Uhr 1,8 Prozent. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 2,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 114 709 Deutsche Börse-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 17,2 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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