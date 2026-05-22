DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Papier unter der Lupe
|
22.05.2026 11:43:47
Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik der Luftfrachtkapazitäten im Express-Geschäft der Bonner habe Anfang Mai angezogen, schrieb Cristian Nedelcu am Freitag. Er sieht jedoch auch Gegenwind und nennt die europäischen Einkaufsmanagerindizes als Warnsignal.
Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 49,75 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,54 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 691 192 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 11,0 Prozent nach oben. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
11:26
|Kaufempfehlung treibt DHL-Aktie über 50-Euro-Marke (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt DHL Group auf 'Buy' - Ziel hoch auf 56 Euro (dpa-AFX)
|
09:39
|Analyse: Buy-Hochstufung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
20.05.26
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Hans-Ulrich Engel, Kauf (EQS Group)
|
20.05.26
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Hans-Ulrich Engel, buy (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:55
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10:55
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|49,68
|3,52%