DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Papier unter der Lupe 22.05.2026 11:43:47

Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Cristian Nedelcu unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik der Luftfrachtkapazitäten im Express-Geschäft der Bonner habe Anfang Mai angezogen, schrieb Cristian Nedelcu am Freitag. Er sieht jedoch auch Gegenwind und nennt die europäischen Einkaufsmanagerindizes als Warnsignal.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 49,75 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 7,54 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 691 192 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 11,0 Prozent nach oben. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

