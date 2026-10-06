DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie unter die Lupe 06.10.2026 12:43:51

Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59,50 Euro belassen. Im dritten Quartal sei mit Blick auf die europäische Frachtbranche ein gewisses Mengenwachstum, vor allem in der Luftfracht und auf bestimmten Seefrachtrouten, zu verzeichnen gewesen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich seien auch die Raten in den beiden wichtigen Transportarten gestiegen. Wegen der wohl fortgesetzten Volatilität empfiehlt der Analysten mit Blick auf die einzelnen europäischen Spediteure zu selektieren. Er präferiert die Aktie der dänischen DSV.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 12:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 56,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,98 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 186 579 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 26,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF

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11:51 DHL Group Neutral UBS AG
05.10.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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