Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Bewertung im Fokus 12.08.2026 10:52:47

Neutral-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Neutral-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co. hat die Hannover Rück-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings seien die rückversicherten Großschäden deutlich höher als bei der Konkurrenz, was Fragen aufwerfe. Der Experte rechnet kurzfristig mit einer verhalten negativen Kursreaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 10:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 251,60 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 7,31 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 32 947 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 0,7 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto,Hannover Rück

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