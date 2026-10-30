Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Investment-Tipp 30.10.2026 13:13:47

Neutral-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Neutral-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch UBS AG-Analyst Guillaume Delmas.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des überraschend starken organischen Umsatzwachstums im dritten Quartal habe der Konsumgüterkonzern vorläufige Zahlen vorgelegt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die eingeengte Jahreszielspanne für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) liege nahe am Konsens.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 12:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 80,44 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,28 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 82 412 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 19,5 Prozent aufwärts. Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Henkel AG

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