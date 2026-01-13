Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Bewertung im Fokus 13.01.2026 12:07:48

Neutral-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durch UBS AG-Analyst Patrick Hummel.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:51 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 59,03 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 6,73 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 360 042 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Am 12.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

