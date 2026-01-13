Neutral-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:51 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 59,03 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 6,73 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 360 042 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Am 12.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

