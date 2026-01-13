Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Bewertung im Fokus
|
13.01.2026 12:07:48
Neutral-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen.
Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Um 11:51 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 59,03 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 6,73 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 360 042 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Am 12.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
12.01.26
|Aktien von VW, Mercedes & Co wegen China-Exportregeln unter Druck - Mercedes-Benz und Volkswagen setzen weniger ab (dpa-AFX)
|
12.01.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)