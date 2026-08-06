Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktie unter der Lupe
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06.08.2026 10:04:47
Neutral-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Neutral" belassen. Für die Anleger gebe es eine Menge Klärungsbedarf, schrieb David Perry am Donnerstag nach den Quartalszahlen und neuen Zielsetzungen für Umsatz, Investitionen und Auftragseingang. Er rechnet mit moderat sinkenden Umsatzprognosen für 2026. Für den Zeitraum zwischen 2027 und 2030 komme es auf individuelle Entscheidungen des jeweiligen Analysten an. Das neue Auftragsziel liege mit "über 100 Milliarden Euro" deutlich unter den bisherigen 135 Milliarden. Die Spanne reiche aber praktisch von 100 bis 134 Milliarden Euro, so Perry. Es sei also schwierig zu taxieren, was die Düsseldorfer tatsächlich erwarteten.
Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:48 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1 190,60 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,39 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118 883 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 23,0 Prozent nach. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.08.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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