Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktienanalyse
|
22.01.2026 11:37:47
Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 103,65 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8,35 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 724 583 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 0,1 Prozent. Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|104,65
|0,53%
