Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine optimistischere Einschätzung, schrieb Patrick Hummel in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen vom Dienstagnachmittag. Er sieht den Ausblick des Autobauers auf 2026 nicht als konservativ und senkte seine operativen Ergebnisschätzungen. Das Nordamerikageschäft dürfte bis auf Weiteres eine Belastung bleiben und der zunehmende Wettbewerb in Europa die Preise noch stärker als angenommen unter Druck setzen.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:27 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 91,70 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 0,33 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265 554 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 11,4 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.