Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Analyse im Fokus
|
20.01.2026 11:13:47
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Deutsche Börse-Aktie
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich um 10:57 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 210,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,01 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 47 130 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 6,0 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
