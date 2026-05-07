Neutral von UBS AG für Daimler Truck-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Enttäuschung über schwache Margen habe den Aktienkurs belastet, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochabend. Und das trotz solider Auftragszahlen. Vom aktuellen Niveau gebe es aber wohl nicht viel Aufwärtspotenzial für die Aktien.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:03 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 42,32 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 8,70 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 428 575 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 18,5 Prozent. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.08.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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