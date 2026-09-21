Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktie unter die Lupe
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21.09.2026 13:28:46
Neutral von UBS AG für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen (VW) auf "Neutral" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller. Bei VW sieht er nach der Gewinnwarnung einen Korrekturbedarf der Markterwartungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse
Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:12 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 75,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 554 720 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 22,0 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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