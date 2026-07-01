Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
01.07.2026 22:15:04
Neuzulassungen legen deutlich zu: Tesla gelingt in Europa der Weg aus dem Jammertal
Für US-Autobauer Tesla läuft das Jahr 2025 schlecht, besonders in Europa. So langsam berappelt sich das Unternehmen aber wieder. In Frankreich, Schweden und Co. werden mittlerweile wieder deutlich mehr Wagen zugelassen. In Norwegen geht es dagegen massiv bergab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
22:08
|SpaceX-Aktie fester: Bewertung von SpaceX durch Tesla-Analyst sorgt für gemischte Marktreaktionen (finanzen.at)
|
19:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 475 Dollar (dpa-AFX)
|
15:06