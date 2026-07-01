Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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01.07.2026 22:15:04

Neuzulassungen legen deutlich zu: Tesla gelingt in Europa der Weg aus dem Jammertal

Für US-Autobauer Tesla läuft das Jahr 2025 schlecht, besonders in Europa. So langsam berappelt sich das Unternehmen aber wieder. In Frankreich, Schweden und Co. werden mittlerweile wieder deutlich mehr Wagen zugelassen. In Norwegen geht es dagegen massiv bergab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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