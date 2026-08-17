Nevada Canyon Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nevada Canyon Gold lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at