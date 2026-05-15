Nevada Canyon Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nevada Canyon Gold hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Nevada Canyon Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at