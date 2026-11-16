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16.11.2026 06:31:29
Nevada Canyon Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nevada Canyon Gold hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Nevada Canyon Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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