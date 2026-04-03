Nevada Canyon Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nevada Canyon Gold hat am 31.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Nevada Canyon Gold hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Nevada Canyon Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,140 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at