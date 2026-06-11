Nevada King Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nevada King Gold gab am 09.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Nevada King Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,200 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at