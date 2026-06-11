|
11.06.2026 06:31:29
Nevada King Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nevada King Gold gab am 09.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Nevada King Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,200 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.