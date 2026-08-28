Nevada King Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nevada King Gold hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nevada King Gold -0,050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at