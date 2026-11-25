Nevada King Gold äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at