Nevada Lithium Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nevada Lithium Resources hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Nevada Lithium Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at