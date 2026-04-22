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22.04.2026 06:31:29
Nevado Resources A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nevado Resources A lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Nevado Resources A ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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