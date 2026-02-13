Kaiser Aluminum CorpShs Aktie

WKN DE: A0J4J3 / ISIN: US4830077040

13.02.2026 20:13:45

New $19 Million Bet Makes Kaiser Aluminum 8% of This Portfolio Amid a 102% Stock Surge

On February 13, 2026, Brightline Capital Management, LLC disclosed a new position in Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), acquiring 168,000 shares worth an estimated $19.30 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Brightline Capital Management, LLC established a new position in Kaiser Aluminum, acquiring 168,000 shares. The estimated value of this purchase was $19.30 million.Kaiser Aluminum is a leading supplier of specialty aluminum products, leveraging a broad portfolio to address high-value end markets. The company's integrated manufacturing and distribution network supports a resilient business model focused on engineered applications and customer-specific solutions. Its scale and technical expertise provide a competitive advantage in serving demanding industries such as aerospace and automotive.
