New $19 Million Bet Makes Kaiser Aluminum 8% of This Portfolio Amid a 102% Stock Surge
On February 13, 2026, Brightline Capital Management, LLC disclosed a new position in Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), acquiring 168,000 shares worth an estimated $19.30 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Brightline Capital Management, LLC established a new position in Kaiser Aluminum, acquiring 168,000 shares. The estimated value of this purchase was $19.30 million.Kaiser Aluminum is a leading supplier of specialty aluminum products, leveraging a broad portfolio to address high-value end markets. The company’s integrated manufacturing and distribution network supports a resilient business model focused on engineered applications and customer-specific solutions. Its scale and technical expertise provide a competitive advantage in serving demanding industries such as aerospace and automotive.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
