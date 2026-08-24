CIRCULATION Aktie
WKN DE: A3C7R1 / ISIN: JP3310050004
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25.08.2026 01:03:42
New 10p coin enters circulation - will you spot one?
The coin has been designed to feature King Charles III and a Scottish grouse close to extinction.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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