New Age Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New Age Metals gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

New Age Metals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at