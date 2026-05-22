Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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22.05.2026 17:55:42
New alliances emerge in Middle East — which one will 'win'?
The UAE and Israel are getting closer, while Saudi Arabia is enhancing cooperation with Egypt, Turkey and Pakistan. The new alliances represent a rift in the Gulf, as approaches to the Iran war and the region diverge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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