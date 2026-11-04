New Atlas Energy Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

New Atlas Energy Solutions ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New Atlas Energy Solutions die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 267,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 259,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at