New Atlas Energy Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

New Atlas Energy Solutions hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

New Atlas Energy Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat New Atlas Energy Solutions 259,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 304,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at