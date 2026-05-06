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06.05.2026 06:31:29
New Atlas Energy Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
New Atlas Energy Solutions äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat New Atlas Energy Solutions im vergangenen Quartal 265,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte New Atlas Energy Solutions 297,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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