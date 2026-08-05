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05.08.2026 06:31:29
New Atlas Energy Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
New Atlas Energy Solutions hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 293,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 288,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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