New Atlas Energy Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

New Atlas Energy Solutions lud am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat New Atlas Energy Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 271,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,410 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New Atlas Energy Solutions 0,550 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat New Atlas Energy Solutions 1,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

