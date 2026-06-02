Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

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02.06.2026 16:52:39

New Berkshire Hathaway CEO Greg Abel Has Now Plowed $26.6 Billion Into This Artificial Intelligence (AI) Stock

Berkshire Hathaway CEO Greg Abel is keeping plenty busy in his new job.Two days after Berkshire announced a $6.8 billion acquisition of the major homebuilder Taylor Morrison Homes, the company is now plowing an additional $10 billion into Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL).Berkshire had already significantly increased its position in Alphabet in the first quarter of 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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