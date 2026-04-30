New Break Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

New Break Resources veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

New Break Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at