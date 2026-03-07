Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
New CEO Greg Abel Called One of Berkshire Hathaway's Long-Term Investments "Well Short of Adequate." Should Investors Sell the Stock?
In 2013, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) partnered with the Brazilian private equity firm 3G to acquire Heinz for an enterprise value of $28 billion. Two years later, they merged Heinz with Kraft to create Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), the company investors know today. The investment has arguably been one of Warren Buffett's worst.Since the merger, the stock is down nearly 67%, and Berkshire still owns 27.5% of the company. In his first letter to shareholders, new CEO Greg Abel acknowledged that "our return has been well short of adequate." Should investors sell the stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
