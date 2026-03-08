Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

08.03.2026 08:05:00

New CEO Greg Abel's 18-Page Letter to Shareholders Is an Unprecedented Look Into the Future of Berkshire Hathaway. 3 Things Investors Should Know

New Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO Greg Abel officially kicked off his tenure as the large conglomerate's new chief with an 18-page letter to shareholders, officially replacing the annual letter that former CEO Warren Buffett had penned for decades. Abel provided many details, including how he plans to run the company, an overview of its current state, and an unprecedented look at how Berkshire views many positions in its roughly $315 billion equities portfolio.Here are three things investors need to know.
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
