Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
08.03.2026 08:05:00
New CEO Greg Abel's 18-Page Letter to Shareholders Is an Unprecedented Look Into the Future of Berkshire Hathaway. 3 Things Investors Should Know
New Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO Greg Abel officially kicked off his tenure as the large conglomerate's new chief with an 18-page letter to shareholders, officially replacing the annual letter that former CEO Warren Buffett had penned for decades. Abel provided many details, including how he plans to run the company, an overview of its current state, and an unprecedented look at how Berkshire views many positions in its roughly $315 billion equities portfolio.Here are three things investors need to know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|643 000,00
|-0,39%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|429,00
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.