New China Life Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

New China Life Insurance präsentierte am 30.03.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,06 CNY. Im letzten Jahr hatte New China Life Insurance einen Gewinn von 1,02 CNY je Aktie eingefahren.

New China Life Insurance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,58 CNY je Aktie gewesen.

New China Life Insurance hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 161,38 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 156,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 4,84 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 161,41 Milliarden CNY gelegen.

