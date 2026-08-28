New China Life Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

New China Life Insurance lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 5,22 CNY gegenüber 2,86 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43,96 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte New China Life Insurance einen Umsatz von 29,10 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at