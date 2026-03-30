30.03.2026 06:31:29

New China Life Insurance legte Quartalsergebnis vor

New China Life Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New China Life Insurance ein EPS von 1,78 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,49 Prozent auf 32,79 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,63 CNY beziffert, während im Vorjahr 8,41 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 134,21 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 39,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 96,49 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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