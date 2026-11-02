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02.11.2026 06:31:29
New China Life Insurance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
New China Life Insurance äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,79 CNY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,93 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 39,11 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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