New China Life Insurance präsentierte Quartalsergebnisse

New China Life Insurance hat am 28.04.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2023 endete.

In Sachen EPS wurden 2,22 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New China Life Insurance 0,430 CNY je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at