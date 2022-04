New China Life Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New China Life Insurance äußerte sich am 29.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,430 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 63,89 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at