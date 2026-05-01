New China Life Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

New China Life Insurance ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat New China Life Insurance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 2,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New China Life Insurance 1,89 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 42,50 Milliarden CNY gegenüber 30,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at