Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
16.01.2026 14:00:00
New clinical data highlights CAPLYTA® (lumateperone) as a promising option for achieving remission in adults with major depressive disorder
CAPLYTA® nearly doubled the likelihood of remission at six weeks compared to placebo as an adjunctive therapy to an antidepressant based on pooled data from two Phase 3 studies 65% of patients reached remission with CAPLYTA®, with 43% achieving sustained relief from symptoms, in a six-month open-label extension safety study Newly approved as an adjunctive for major depressive disorder, CAPLYTA® supports the ultimate treatment goal of remission with robust short-term data and long-term open-label safety dataWeiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)