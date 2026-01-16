Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

16.01.2026 14:00:00

New clinical data highlights CAPLYTA® (lumateperone) as a promising option for achieving remission in adults with major depressive disorder

CAPLYTA® nearly doubled the likelihood of remission at six weeks compared to placebo as an adjunctive therapy to an antidepressant based on pooled data from two Phase 3 studies 65% of patients reached remission with CAPLYTA®, with 43% achieving sustained relief from symptoms, in a six-month open-label extension safety study Newly approved as an adjunctive for major depressive disorder, CAPLYTA® supports the ultimate treatment goal of remission with robust short-term data and long-term open-label safety dataWeiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
